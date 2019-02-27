(Özel) Yavru köpeğe dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye eri İHA’ya konuştu

Bağcılar’da bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir yavru köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapan itfaiye eri Semih Olcay İHA’ya konuştu. Yavru köpeği hayata döndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye eri Semih Olcay “Bizim o yavru köpeği kurtarma şansımız trafik daha az yoğun olsaydı, insanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler, daha çabuk olay yerine varacaktık, belki de kurtaracaktık ” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında ev içinde bulunan bir yavru köpek dumandan etkilenmişti. Olaya müdahale eden Kocasinan İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Semih Olcay, dumandan etkilenip nefessiz kalan yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Köpeğin hayata tutunması için uzun süre uğraş veren itfaiye erinin tüm çabasına rağmen yavru köpek hayatını kaybetti.

Yaptığı müdahaleyi bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayınlaması sonucu itfaiye erinin yaptığı müdahale büyük takdir topladı. Yavru köpeği kurtarmak için elinden gelen bütün çabayı gösteren o itfaiye erine İhlas Haber Ajansı ulaştı.