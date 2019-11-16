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(Özel) Yerel hayvan koruma görevlisi "sokak köpeği" davasında beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bir yerel hayvan koruma görevlisi, himayesindeki sokak köpeğinin vatandaşı ısırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.Beylikdüzü’nde Gökevler Mahallesi’nde, Sevda Kuşan’ı ısıran köpek himayesinde olduğu gerekçesiyle yargılanan yerel hayvan koruma görevlisi Melahat Çelik’in davası karara bağlandı.

Bir yerel hayvan koruma görevlisi, himayesindeki sokak köpeğinin vatandaşı ısırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
Beylikdüzü’nde Gökevler Mahallesi’nde, Sevda Kuşan’ı ısıran köpek himayesinde olduğu gerekçesiyle yargılanan yerel hayvan koruma görevlisi Melahat Çelik’in davası karara bağlandı. Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Mehalat Çelik ile avukatı Nahide Esra Danışman katıldı.
Duruşmada söz alan sanık avukatı Nahide Esra Danışman, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Melahat Çelik, “Hayvan sokak hayvanıdır. Benim sorumluluğumda değildir” dedi.
Kararı açıklayan mahkeme, sanık hakkında her ne kadar ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılması istense de üzerine atılı suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.
İddianameden
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yerel hayvan koruma görevlisi Melahat Çelik ‘şüpheli’, köpek tarafından ısırılan Sevda Kuşan ise ‘müşteki’ olarak yer almıştı.
İddianamede, 2 Kasım 2017 tarihinde müşteki Sevda Kuşan’ın Beylikdüzü Gökevler Mahallesi 551. Sokakta yürüdüğü sırada olay yerinde bulunan şüphe Melahat Çelik’e ait köpeğin saldırarak ısırması sonucu basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralandığı anlatılmıştı. Şüphelinin, ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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