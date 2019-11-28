HABER

"Özel Yetenek Sınavı" raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

"Özel Yetenek Sınavı" raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bazı programlara yalnızca merkezi sınavla öğrenci alınmasına ilişkin kararı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, izleme görevi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun, 'Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Bazı Programlara Yalnızca Merkezi Sınavla Öğrenci Alınmasına İlişkin Kararı' hakkındaki değerlendirme raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir."

- 14 program için yetenek sınavı uygulamasına devam edilmesi kararlaştırılmıştı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı alınmış, daha sonra velilerin ve öğrencilerin talebiyle bu karar bir yıl ertelenmişti.

Karar uyarınca 2020 YKS'de, "Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı" bölümlerini tercih edecek öğrencilerin hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girmeleri uygulamasına devam edileceği duyurulmuştu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltıMuğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Çavuşoğlu: Mutabakat Türkiye'nin haklarını korumak anlamına geliyorÇavuşoğlu: Mutabakat Türkiye'nin haklarını korumak anlamına geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Twitter Yükseköğretim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Ankara'da Tahir Elçi anmasında arbede!

Tahir Elçi anmasında arbede!

Havuza düşen otomobilde boğularak hayatını kaybetti

Feci ölüm! Boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Kasım ayında şaşırtan görüntü! Akın ettiler

Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

Beşiğinde uyuyordu, ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.