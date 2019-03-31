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(Özel) Yusuf Özoğul sandığa giderek oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

Pendik’te yerel seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıttığı sırada Mine Koraş’ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul oyunu kullandı.Pendik’te seçim broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul, Mine Koraş tarafından sözlü tacize maruz kalmış ancak sağduyusunu korumuştu.

Pendik’te yerel seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıttığı sırada Mine Koraş’ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul oyunu kullandı.
Pendik’te seçim broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul, Mine Koraş tarafından sözlü tacize maruz kalmış ancak sağduyusunu korumuştu. Sonrasında Mine Koraş tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekmiş, sosyal medyada Yusuf Özoğul’a çok sayıda destek mesajı gelmişti. Yaşanan bu çirkin saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Yusuf Özoğul’a sahip çıkarak bir araya gelmiş, ‘’İyi ki varsın Yusuf’’ demişti.
Kendisine yönelik tacize rağmen soğukkanlılığını koruyarak takdir toplayan Yusuf Özoğul sandığa giderek oyunu kullandı. Adaletin yerini bulacağını belirten Yusuf Özoğul, "Bu seçim bir yerel seçimdir. Ancak bu seçim 15 Temmuz’da tankların önüne atılanların, bombalara maruz kalanların seçimidir. Bu seçim şehitlerimizin seçimidir. İnşallah adalet yerin bulacak her şey iyi olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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