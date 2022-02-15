Özenle sakladığınız pirincin kurtlanmasının sebebi bu olabilir! Bakliyatlarınızı saklarken bu koşullara dikkat etmezseniz...

Mis gibi zeytinyağlı kuru fasulyenin yanında tane tane pirinç pilavına kimse hayır diyemez, değil mi? Her mutfağın olmazsa olmazı bu bakliyatların bozulmasını önlemek için saklama koşullarına dikkat etmelisiniz. Bakliyatları uzun süre saklamanızı sağlayacak yöntemleri sizler için derledik. Haydi, detaylara birlikte göz atalım.

BEZ TORBA

Bakliyatların uzun süre küflenmeden ve bozulmadan saklanması için tercih edilmesi gereken ilk yöntem bez torbalar. Özellikle yöresel pazarlarda sıkça karşımıza çıkan bez torbalar, bakliyatların saklanması için oldukça uygun. Temiz bir bez torbanın içine nohut, bulgur ve pirinç gibi bakliyatları koyup saklayabilirsiniz. Bu sırada torbaların kuru olmasına dikkat etmelisiniz. Islanması durumunda ise bakliyatları çıkarıp kuru bir torbaya aktarmalısınız.

CAM KAVANOZ

Bakliyatları hava geçirmeyen cam kavanozlara koymanız da onları uzun süre saklamanıza yardımcı olur. Marketten plastik poşetle aldığınız bakliyatları eve gelir gelmez poşetinden çıkarıp kavanozlara yerleştirin. Üzerine küçük bir etiketle saklamaya başladığınız tarihi yazabilirsiniz. Bu yöntemle kuru, serin ve karanlık ortamdaki bakliyatları 3 yıla kadar saklayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise kavanozların tamamen kuru olduğundan emin olmak. Nemli kalan kavanozlar, bakliyatların bozulmasına neden olur.

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı, bakliyatların böceklenmesini ve küflenmesini engelleyen en etkili yöntemlerden biri. Cam kavanoz ya da bez torbanın içine bir adet kuru defne yaprağı koyun. İşte, bu kadar kolay!

TUZ

Tüm bakliyatlar -özellikle pirinç ve bulgur- neme karşı oldukça hassas. Nemli bir ortama maruz kalmaları, bu bakliyatların hızla bozulmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için 1 kilo bakliyatın içine 1 yemek kaşığı tuz ekleyebilirsiniz.

DERİN DONDURUCU

Çok fazla bakliyatı uzun süre saklamak istiyorsanız derin dondurucu sizin için daha uygun bir yöntem. Bakliyatları kuru ya da haşlanmış olarak kilitli ve hava geçirmeyen buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Çok uzun süre saklamak için kuru olarak koymaya özen göstermelisiniz.



