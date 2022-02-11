Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Sosyal medyada gündem oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te henüz 19 yaşındayken evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Kadın cinayetlerinin en büyük simgelerinden biri haline gelen ve günlerce konuşulan Özgecan Aslan, ölümünün yıl dönümünde unutulmadı. Sosyal medyada Özgecan ile ilgili binlerce anma mesajı paylaşıldı.

Özgecan’ın acılı ailesi ise kızlarının yasını tutmaya devam ediyor. Kızlarının ölüm yıldönümü nedeniyle İzmir’den Mersin’e gelen Songül ve Mehmet Aslan çifti, yapacakları mezar ziyareti öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

“SIKINTILAR BU YÜKÜ KATMERLİ HALE GETİRMİŞTİR”

Kızı Özgecan’ın acısının 7 yıldır dinmediğini dile getiren Mehmet Aslan, “Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, ne zaman bir genç kız görsek, evlenen bir çift görsek hep Özge aklımıza geliyor. Özgecan gibi öldürülen, katledilen kadınlarımızın maalesef gelecekleri çalındı. Kadınların geleceklerinin çalınması, katledilmesi, şiddete maruz kalması demek; çocukların büyüyememesi, sevginin, şefkatin, hoşgörünün katledilmesi demek. Kadının yok edilmesi demek, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Maalesef bu zor zamanların üstüne bir de kadın şiddetinden dolayı çekilen acılar, sıkıntılar bu yükü katmerli hale getirmiştir” dedi.

Özgecan Aslan, ölüm yıl dönümü dolayısıyla saat 12.00’de Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki melek figürlü anıt mezarında anılacak.



