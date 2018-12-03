Özgür Demirtaş'la Enver Aysever birbirine girdi!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever ile son zamanlarda yaptığı çıkışlarla dikkat çeken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medyadan fena kapıştı.

Gazeteci Enver Aysever, Prof. Özgür Demirtaş'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

'BİLDİĞİN AHMAK'

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Aysever, şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medyada çok paylaşılan bir iktisat profesörü gördüm. Bayağı cahil hatta ahmakça sözleri var. Peşinden giden kalabalığa bakınca işimizin ne denli güç olduğu ortaya çıkıyor.

Bu cahil iktisatçı gençlere nasihat veriyor ve diyor ki; "Siyaseti ideolojileri bırakın, kendinizi geliştirin" İşte bu neoliberal söylem insanlığın en büyük belasıdır. Siyaset olmadan, salt kendini düşünerek nasıl iyi insan olacaksın, sağlıklı toplum yaratacaksın? Bildiğin ahmak.

DEMİRTAŞ'TAN AYSEVER'E YANIT

Aysever'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlanırken, Özgür Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.

Aysever'e tepki gösteren Demirtaş "Enver Aysever kim? Bu kişi sanırım Ahmak diyecek başka birini bulamamış" ifadelerini kullandı.



