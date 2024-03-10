Özgür Özel '31 Mart'tan sonra yaygınlaşacak' diyerek duyurdu: Öğrencilere destek sağlamanın kıvancını yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kartal'da Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Kız Öğrenci Yurdu'nun toplu açılış törenine katıldı.Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kartal'da gençleri merkezine alan bir belediyecilik anlayışının 'Sen Oku Diye' ve 'Genç Üniversiteli' kampanyalarıyla öğrencilere destek sağlamanın ve bunu 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yaygınlaştıracak olmanın umudunu, heyecanını, kıvancını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"478 KIZ ÖĞRENCİNİN BARINMA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ"

478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için adım attıklarını söyleyen Özel, "Burada hem kreşler ki, kadınların sosyal yaşama katılması için, iş yaşamına katılması için çok önemli hem de yurtlar çok önemli. Bu konuda hep yerel yöneticilerimize telkinde bulunmuş, onları yüreklendirmiş, bu yurdun ilk temelini o günlerde atan, önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da minnetle anıyoruz. Kendisini buradan selamlıyoruz. Şahkulu Sultan Dergahı Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için bizler için çok önemli bir yere sahiptir. Şahkulu Sultan Dergahı için Hızır Evi diyorlar. Hızır; darda, zorda kalana uzanan eldir. Hızır düşmek üzereyken tutunduğumuz daldır. Hızır zor durumda kalanların yardımına koşandır. Hızır acısını bilendir, yaraya merhem olandır. Hızır bugün Şahkulu Sultan Vakfı'dır. Hızır bu vakfa gönül veren canlarımızdır . Bütün canlara selam olsun." diye konuştu.

"31 MART'TAN SONRA TÜM CHP'Lİ BELEDİYELERDE YAYGINLAŞTIRILACAK"

Özel, "Ekrem Başkan bugün bir başka yerde halk buluşması var. Ben buradayım, Ekrem başkan orada. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'a neler yaptığına şöyle bir bakınca bitmeyecek okumakla ama 6 bin 44 öğrenciye Kartal'da burs veriyor. Yani Kartal aslında geçen seçimde Ekrem Başkan'a ve Gökhan Başkan'a verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bu kadar yüksek memnuniyete bakınca 6 bin 44 öğrenciye burs vermek şu demek. Geçen sefer eğer bu tercihte bulunmasaydı İstanbullular bu 6 bin öğrencinin sahip çıkanı yoktu. Bin 529 öğrenci düzenli kırtasiye desteği alıyor. 185 bin ton sadece Kartal'da asfalt dökmüşler. 72 bin 366 metrekare yayalaştırma çalışması yapmışız. 6 bin 370 haneye, 10 bin 98 öğrenciye düzenli nakdi destek sağlıyoruz Kartal'da. 55 bin kişiye sağlık hizmeti vermişiz. 3 bin 935 ağaç, 3.5 milyon çiçek ve fide dikmişiz. 32 bin 873 adet gıda ve hijyen kolisi dağıtmışız. 34 bin 981 sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti sağlamış, barınaklara almışız. 8 bin 224 haneye İstanbulkart vermişiz annelere. Kartal Gaffar Okkan Parkı'nı açmışız. Soğanlı Mahallesi Camii'ni onarmışız, yenilemişiz. Neyzen Tevfik Meydanı'nı açmışız diye uzayıp gidiyor. Kartal'da gençleri merkezine alan bir belediyecilik anlayışının 'Sen Oku Diye' ve 'Genç Üniversiteli' kampanyalarıyla öğrencilere destek sağlamanın ve bunu 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yaygınlaştıracak olmanın umudunu, heyecanını, kıvancını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİMİZ 64 YURT AÇTI"

Konuşmasına devam eden Özel, "2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22'sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul'da yüzde 10'un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması, böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin, babalarının, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj Kartal'dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak. Bu tip işleri sürdüreceğiz. Bugüne kadar Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Bu çok önemli bir adım. Çünkü yurt yapmak aslında baktığınızda belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız barınma sorununu merkezi yönetim olarak çözmeniz lazım. Ama TOKİ, her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan TOKİ, toplu konutlar yapan TOKİ, okul yapan, cami yapan TOKİ, bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Eğer Kartal Belediyesi bizde olmasa, İstanbul Büyükşehir bizde olmasa Türkiye'deki belediyeler olmasa o 64 tane yurt yapılmayacak. Ama birileri yurt yapıyor. Cemaatler yurt yapıyor, tarikatlar yurt yapıyor. Öğrencileri yoksul öğrencileri orada barındırıp, onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar." dedi.

Genç belediye başkanları başardıkça daha çok belediye başkanının önünün açılacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok kadınla daha çok gençle ve büyüklerimizin tecrübeleriyle çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğini, önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP'nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu da onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müljdeleyerek her birinizi ayrı ayrı sevgiyle saygıyla selamlıyorum " şeklinde konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





