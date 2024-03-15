Özgür Özel cami açılışına katıldı! İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu'na sert tepki: Milli irade hırsızı, siyasi yankesici...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışı törenine katıldı. Törende söz alan CHP lideri Özel, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi.

"ESKİŞEHİR'İ KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatipoğlu hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Özel açıklamasında, "Milli irade hırsızı beyzade kazanırsa; Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanmış, daha beteri Ensar Vakfı kazanacakmış. Eskişehir’i kimseye peşkeş çektirmeyiz” dedi.

"BİR MİLLİ İRADE HIRSIZI, BİR SİYASİ YANKESİCİ AK PARTİ'YE TRANSFER OLDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Birlik Vakfı ziyaretindeki ifadelerini eleştirdi. Özel şu ifadeleri kullandı.

“Eskişehir’in daha bir yıl önce AK Parti’ye itirazı olan, MHP’ye itirazı olan ve Eskişehirlilerden, Eskişehir’in Cumhuriyetçilerinden, Atatürkçülerinden oy alan, AK Parti’ye muhalefet edeceğim diye oy alan, onların yerine biz iktidardayız diye oy alan birisi o günlerde aynı zamanda o iktidardan yüksek miktarda şirketlerine teşvik alıyormuş. Bu teşviklerin gereğini seçimden hemen sonra partisini değiştirerek Eskişehirlilerin oylarını alıp Eskişehirliler bilmiyor mu oyu AK Parti’ye vermeyi, MHP’ye vermeyi, sana vermişler. Bir milli irade hırsızlığıyla, bir siyasi yankesicilikle AK Parti’ye transfer olan birisi şimdi de diyor ki Eskişehir’i ben yöneteyim. Eskişehir’i Kazım Kurt yönetirse Ahmet Ataç yönetirse bugüne kadar Yılmaz Hoca'nın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? Halk kazanıyor.

Peki o siyasi irade hırsızı oyları çalıp kaçan kazanırsa ne olacakmış? Dün il başkanımı dikkatli takip ettim kapalı bir toplantı, bir vakıf toplantısı, AK Parti’ye yakın bir vakıf toplantısı, diyor ki kendisi 'Hele bir seçileyim, Belediyenin bütün imkanlarını bu vakfa açacağım. Bütün vakıflara açacağım'. Yani Eskişehir başkanlar size kazandırıyor ya milli irade hırsızı beyzade kazanırsa Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanmış, daha beteri Ensar Vakfı kazanacakmış. Sizin paranızı Yılmaz hocanın 20 yıldır, 30 yıldır emek emek biriktirdiklerini, Ahmet Ataç’ın ve Kazım Kurt’un sizin vergilerinizle su paralarıyla ortaya çıkardıklarınızı onlar hizmet dönüştürür size verirken, o evlatlarımızı koruyamayan istismarcıların Ensar Vakfı’na Eskişehir’i peşkeş çekecekmiş. Yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Biz buradayız, Eskişehir burada. Eskişehir’i kimseye peşkeş çektirmeyiz.

"CUMHURİYET DÜŞMANLARINA ALAN AÇMAYA ÇALIŞANLARA 31 MART'TA EN BÜYÜK DERSİ VERMELERİNİ BEKLİYORUM"

Eskişehir’den sadece Ayşe Ünlüce’ye, Ahmet Ataç’a, Kazım Kurt’a oy istemiyorum. Eskişehir’den ilçe belediye başkan adaylarımıza oy istemiyorum. Bu Cumhuriyet kentinden bu Cumhuriyet'in değerleriyle sorunu olan Cumhuriyetin kurucu kadrolarına minnet değil, husumet duyanların milli irade hırsızına yüz verdiler, şimdi Cumhuriyet kentinin oylarıyla Cumhuriyet düşmanlarına alan açmaya çalışanlarına 31 Mart’ta en büyük dersi vermelerini bekliyorum. Size inanıyorum, size güveniyorum. Eskişehir hepimizin sevdiği, gurur duyduğu bir kenttir. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Eskişehir'e gözünüz gibi bakın. Eskişehir'i Eskişehir'e gözü gibi bakanlara gözü gibi bakacak olanlara emanet edin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

HATİPOĞLU'NDAN ÖZEL'E JET YANIT

Aradan çok zaman geçmeden Özel’in dediklerine yönelik bir cevap açıklaması yapan Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı’nın sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından önemini anlayacağının şüpheli olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, CHP Genel Başkan Özgür Özel’e cevap verdiği açıklamasında, "CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi yine işi gücü bırakıp bana laf etmeye kalkmış. Katılımcı demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından öneminden bahsetsem kendisinin anlayacağı şüpheli. Bu nedenle şunu söylemekle yetineyim, aday olduğum ilk günden itibaren Eskişehir’i vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğimizi ifade ediyorum. Sivil toplum kuruluşları vatandaşların seslerini duyurmasının en önemli aracıdır. Birlik Vakfı’nda da TMMOB’da da aynı şeyleri söyledim. Göreve gelince sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite ve imkânlarını artıracağız. Eskişehir’i birlikte yöneteceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CAMİ ANISI

Özgür ÖZel'in yeniden aday olmak istemesine rağmen aday olarak gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen ile olan cami anısı dikkat çekti. Özel anısını şu sözlerle ifade etti:

"Aylar önce bana Yılmaz Hocam camiyle ve namazla aran nasıl dedi. Dedim bayram namazına giderim. Cumaya gider misiniz, cumaya giderim. Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın dedi. Tabii hocam dedim, ne yapacağız? Dedi ki bir cami yaptık, son olarak onu açıp ondan sonra görevimi teslim edeceğim dedi."

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





