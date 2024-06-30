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Özgür Özel'den Emek Mitingi'nde asgari ücret mesajı: '25 bin liranın altındaki ücreti asla kabul etmiyoruz'

30.06.2024 21:02
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Kocaeli'de "Emek Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam ve en az enflasyon kadar artış istiyoruz. Enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

Özgür Özel'den Emek Mitingi'nde asgari ücret mesajı: '25 bin liranın altındaki ücreti asla kabul etmiyoruz'

CHP Kocaeli İl Başkanlığınca Gebze Kapalı Pazar Alanı'nda "Geçinemiyoruz" sloganıyla düzenlenen "Emek Mitingi"ne katılan Özel, yerel seçimlerden bu yana bir dizi miting yaparak sesini duyuramayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını, bu kapsamda eğitim, emekli, çay ve buğday mitingleri yaptıklarını anlattı.

Özel, emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar ve CHP iktidarında da her emekli 1,5 asgari ücrete kavuşana kadar durmayacağını ifade etti.

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Sendikaların ortak talepte birleştiğine değinen Özel, "Öncelikle vergide adalet istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı. Bugün 17 bin liralık asgari ücret, ilk verildiği ocak ayında 9 gram altın alırken şu an 7 gram altın alabiliyoruz. Asgari ücret o günden bugüne 3 bin 850 lira eridi. Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 12-13 bin liraya denk geliyor." diye konuştu.

Özel, çiftçilerin çok zor durumda olduğunu, maliyetlerin iki katına kadar arttığını ve ürünlere verilen fiyatların masrafları karşılamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarlalar ipotekli, teker teker satılıyor. Türkiye AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını, ekili dikili arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı, 500 bin çiftçi kayıp. Tarımla uğraşan her 4 gençten 3'ünün gözü maaşlı işte. Toprağını, tarlasını geride bırakıp gözü yolda. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. Yaşamak için yaşatmalılar, doyurmak için geçinmeliler, bu meydandan tüm çiftçilere selam olsun."

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"İSTEDİĞİN KADAR ZENGİN, İSTEDİĞİN KADAR FAKİR OL, AYNI VERGİ"

"1 yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin arttı, geniş tanımlı işsizlik 11 milyonu buldu ve resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor." diyen Özel, iş arayıp bulamayan 11 milyon kişinin hakkını aramak için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

Özel, asgari ücretin artırılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam ve en az enflasyon kadar artış istiyoruz. Enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

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Vergide adalet istediklerini vurgulayan Özel, "Bu ülkede verginin yüzde 90'ını sizler ödüyorsunuz. Yüzde 68 dolaylı vergi. Fabrikatör de olsan fabrikadaki güvenlik de olsan elektriğe, suya, telefona, süte, makarnaya aynı vergi. İstediğin kadar zengin, istediğin kadar fakir ol, aynı vergi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in de selamlama konuşması yaptığı mitinge, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Özgür Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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