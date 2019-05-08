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Özgürce dolaşmanın püf noktalarını öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kastamonu'da düzenlenen kursta görme engelliler, beyaz baston ile sokakta yardım almadan rahatça hareket edebilmenin inceliklerini öğreniyor - Görme engelli kursiyer Sedat Tengir: - "Baston dersi ile dışarıda hayatı nasıl idame edeceğimizi öğrendik. Evden dışarı çıkamıyorduk. Şimdi istediğimiz yere gidebiliriz"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da düzenlenen kursta, görme engellilere sokakta yardım almadan rahatça hareket edebilmelerinin püf noktaları öğretiliyor.

Kastamonu Engelliler Derneği ve Kastamonu Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen kurstan 12 görme engelli yararlanıyor.

Görme engelliler öğretmeni Ebru Akdoğan'ın verdiği derslerde kursiyerlere, bağımsız hareket etme becerileri kazandırılıyor.

Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Engelliler Derneğinin talebi üzerine Halk Eğitim Müdürlüğünün desteği ile kursun açıldığını söyledi.

Görme engellilerin tek başlarına hareket etme becerilerini artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Akdoğan, "Kurs kapsamında görme engelli kardeşlerimize merdiven inip çıkma, karşıdan karşıya nasıl geçileceği, yere düşen bir nesneyi bulma, bastonla ve rehberle yürüme, yeni gittikleri mekanda oturacakları yeri bulma, dolmuşa binme gibi konularda dersler veriyoruz." dedi.

Farkındalık oluşturduklarını belirten Akdoğan, şöyle devam etti:

"Kursiyerimiz 2,5 ay boyunca eğitim alacak. Arkadaşların bağımsız hareket etme yeteneğini kazanmalarının yanı sıra sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Diğer insanların da görme engellilerin hayatta var olduklarını görmelerini ve buna bağlı olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birçok görme engelli arkadaşımız evinden çıkamazken bu kurslar sayesinde evinden çıkıp işlerini halledebilecek duruma geliyor. Bir yere gitmek istediğinde, dışarı çıkmak istediğinde özgürce yapabiliyorlar. Kastamonu'da böyle bir kursu ilk kez açmanın sevincini yaşıyoruz."

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Bedriye Kılıççeken ise yeni kurulan bir dernek olduklarını söyledi.

Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yola çıktıklarını dile getiren Kılıççeken, "Öncelikle arkadaşlarımız evlerinden rahatça sokağa çıksın diye bu kursu açtık. Bu kurs sayesinde artık evlerinden rahatça çıkabilecekler. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ebubekir Yiğit'in katkıları ile kursumuzu açtık." diye konuştu.

Kılıççeken bundan sonra da görme engelliler için el becerisi ve diğer kursları açmayı düşündüklerini kaydetti.

Görme engelli kursiyer Sedat Tengir ise kursun çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Kurslarda görme engellinin hayatta kendi başına kaldığında nasıl yaşayacağını öğrendik. Ayrıca baston dersi ile dışarıda hayatı nasıl idame edeceğimizi öğrendik. Evden dışarı çıkamıyorduk. Şimdi istediğimiz yere gidebiliriz." diye konuştu.

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