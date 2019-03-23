HABER

Özhaseki: Ankapark'ı bugün 980 bin kişi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ankapark'ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi.

Özhaseki: Ankapark'ı bugün 980 bin kişi ziyaret etti

Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ankapark'ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara'da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen 'O nereden çıktı, niye bu yapıldı?' vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar" dedi.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nin ardından geçen çarşamba açılışı yapılan Ankapark'ı ziyaret etti. Burada kent sakinleriyle bir araya gelen Özhaseki, açıklamalarda bulundu. 500 bine yakın kişinin AK Parti- MHP ortak mitingine katıldığını ifade eden Özhaseki, "Herhalde Ankara'nın şu ana kadar gördüğü en muhteşem mitingdi. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.
'ANKARA'DA BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYAÇ VAR'
Ankapark'ın büyük bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Özhaseki, "Ancak hakkında söylenenler, spekülasyonlar, dedikodular, iftiralar o kadar çok üzücüydü ki şu muhteşem kalabalığa bakınca insan buranın doğru bir proje olduğunu anlamış oluyor. Dün hafta içi olmasına rağmen 230 bin hemşehrimiz gelip Ankapark'ı gezmişler ve burada eğlenmişler. Arkadaşlardan öğrendim, bugün Ankapark'ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara'da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen 'O nereden çıktı, niye bu yapıldı?' vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat, kültür, spor, eğlence olmalı. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunarlar. Bu özellikle bir para karşılığı veya kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa kocaman bir huzurevine döner. Buraya emek veren tüm Ankara Büyükşehir Belediyesi elemanlarına, başta Melih Başkanımız olmak üzere, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
Serhat Oğuz hastane inşaatında incelemede bulunduSerhat Oğuz hastane inşaatında incelemede bulundu
Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.