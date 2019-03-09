HABER

"Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "Eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir." dedi.

Gölbaşı'nda bir işletmede düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine değindi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Karakaya, "(Ankara seçimlerini alırsak, Ankara'ya daha fazla hizmet ederiz) demiyorlar. Böyle bir iddia yok. Ne var? 'Cumhurbaşkanlığını ve Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açarız. Seçim isteriz, vermiyorsanız sokağa ineriz.' Tehdit bu, çok açık. Kimse bu seçimi genel yönetimden ayrı düşünmüyor. Bir şeyin aracı olarak düşünüyorlar. Bu beka sorunu değil de ne? Türkiye'yi bir yönetim krizine, yönetim sorununa, tartışmasına götürmenin kime ne faydası olacaktır? Dolayısıyla bu seçimler beka seçimidir." diye konuştu.

Karakaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine de vurgu yaptı.

Seçim sürecinde konunun hizmet yarışından çıkarılarak, tamamen ideolojik bir yarışa çekildiğini, bunu kimlerin yaptığının ise bilindiğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir yönetim krizi yaşamadan, sorunların sağlıklı bir şekilde çözümünü sağlamak ve mevcut sistemin yerleştirilmeye çalışıldığı bu süreçte Türkiye'de başka tartışmaları ortaya çıkaracak tercihlerde bulunmamak lazım. Bu anlamda Ankara sembolleşti. Ankara, Ahmet'in, Mehmet'in belediye başkanı olması değil, eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir."

Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ise ittifak olarak hem Ankara'da hem de Gölbaşı'nda seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Toplantıya, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldız, MHP Gölbaşı Belediye Meclisi üyesi adayları, ilçe teşkilatı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı incelediBakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi
Bahçeli'nin taktığı kalpağın hikayesiBahçeli'nin taktığı kalpağın hikayesi
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ankara Gölbaşı mevlüt karakaya MHP Ramazan Şimşek

En Çok Okunan Haberler

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.