"Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Eğer gerçekten hizmet anlamında diyorsak, Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı konusundaki geçmişi, tecrübesi ve bakanlık yapmış alanla ilgili olarak, kendi partisinde tüm belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve çok önemli görevlerde bulunmuş. Yani Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği bir şahsiyettir." dedi.

Gölbaşı'nda bir işletmede düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine değindi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Karakaya, "(Ankara seçimlerini alırsak, Ankara'ya daha fazla hizmet ederiz) demiyorlar. Böyle bir iddia yok. Ne var? 'Cumhurbaşkanlığını ve Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açarız. Seçim isteriz, vermiyorsanız sokağa ineriz.' Tehdit bu, çok açık. Kimse bu seçimi genel yönetimden ayrı düşünmüyor. Bir şeyin aracı olarak düşünüyorlar. Bu beka sorunu değil de ne? Türkiye'yi bir yönetim krizine, yönetim sorununa, tartışmasına götürmenin kime ne faydası olacaktır? Dolayısıyla bu seçimler beka seçimidir." diye konuştu.