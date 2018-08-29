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Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ülkemiz üzerinde kirli hesaplar peşinde olanlar nasıl ki 96 yıl önce bozguna uğradıysa, bugünde aynı hesaplar içinde olanlar, devlet ile millet dayanışması karşısında aynı hezimeti yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirterek, 30 Ağustos'un, "Ya istiklal ya izmihlal" tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin her zaman olduğu gibi, şer odaklarına karşı azim ve kararlılıkla karşı durduğunu kaydeden Özhaseki, Türk milletinin 30 Ağustos 1922'de, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Özhaseki, şu görüşlerini paylaştı:

"Nasıl ki 96 yıl önce milletçe kenetlenerek, düşman kuvvetlerine karşı birlikte hareket ettiysek, bugünde aynı şekilde kenetlenmeliyiz. Ülkemiz üzerinde gizli hesaplar peşinde olanlar, millet-devlet dayanışması karşısında hezimete uğrayacaktır. Ülkemiz üzerinde kirli hesaplar peşinde olanlar nasıl ki 96 yıl önce bozguna uğradıysa, bugünde aynı hesaplar içinde olanlar, devlet ile millet dayanışması karşısında aynı hezimeti yaşayacaktır. 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminde bulunan alçaklar nasıl bozguna uğradıysa, ekonomik yaptırımlarla ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek isteyenler de aynı sonla karşılaşacaktır. Birlik ve dayanışma içinde, Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için milletçe hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, şehit ve gazileri şükranla yad ediyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı

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