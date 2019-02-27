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Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hal ziyaretinde vatandaşlar ve esnafla buluşurken, Taşıyıcılar Kooperatifi’ni de ziyaret etti.“Mobil başkan” sloganı ile oturan değil, sorunları yerinde çözen başkan olacağını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanındaki vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif ziyaretleri

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hal ziyaretinde vatandaşlar ve esnafla buluşurken, Taşıyıcılar Kooperatifi’ni de ziyaret etti.
“Mobil başkan” sloganı ile oturan değil, sorunları yerinde çözen başkan olacağını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanındaki vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe meselelerinin yerinde belirlenip çözüm yolları bulunması için ortak aklı ön planda tutan Ali Özkan, Fuat Mert Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne giderek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ilgi gösterdiği ziyarette Özkan’a, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.
Hal ziyaretinde vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleyen Ali Özkan, Karacabey’i hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.
Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ali Özkan, Karacabey’in geleceğini inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
Hal ziyaretinin ardından, Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Hakan Ayşavkı’yla da bir araya gelen Özkan, derneğin taleplerini dinledi. Ali Özkan daha sonra Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Süzen’i de ziyaret etti.

Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif ziyaretleri

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