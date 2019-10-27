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Özlem Akusta'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

İzmir'de 2018'den bu yana haber alınamayan Akusta'nın kredi kartıyla para çeken kişinin, daha önce bir kadını öldürdüğü için hapis cezası alan ve teyzesini öldürdüğü iddiasıyla da hakkında dava açılan Y.K. olduğu tespit edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de kaybolan Özlem Akusta'nın kredi kartıyla para çekilmesi sırasında bankamatik kamerasının kaydettiği görüntüler ile parayı çeken kişi ve şüpheli Y.K'nin aynı parmak, el yapısına sahip olduğu tespit edildi.

2 Nisan 2018'den bu yana kayıp olan Akusta'nın banka kartıyla ATM'den para çekilmesine ilişkin İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, banka kartının kullanıldığı ATM'ye ait kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Bilirkişi, görüntülerdeki parmak yapısının Y.K'nin eliyle uyuştuğunu tespit etti.

- Olay

İzmir'de 45 yaşındaki Özlem Akusta 2 Nisan 2018'de kaybolmuştu. Akusta'nın son olarak şüpheli Y.K. ile birlikte Karaburun'a gittiği iddia edilmişti. Akusta'nın banka kartının çalınmasına ilişkin açılan davada Y.K, Özlem Akusta'nın kaybolmasıyla ilgisinin olmadığını öne sürmüştü.

Bu arada Y.K'nin 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 15 yıl hapis cezası aldığı ve afla 2014'te tahliye edildiği, teyzesi Gülümser Bulut'un 2018'de öldürülmesine ilişkin açılan davada da Bulut'un kızıyla birlikte tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

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dava Kayıp Özlem Akusta

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