Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada yargılanan ve hakkında zorla getirilme kararı verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mahkemede ifade verdi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14 Mayıs'ta hakkında zorla getirilme kararı vermesinin ardından Çerçioğlu, ifade vermek için adliyeye geldi.

Duruşmada Çerçioğlu'nun avukatları da hazır bulundu.

İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılanan Çerçioğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen ve geçen ay Ankara'da yakalanan sanık Erkan Karaaslan'ı tanıyıp tanımadığı yönünde Çerçioğlu'na soru yöneltti.

Çerçioğlu, Karaaslan'ı belediyeden aldığı ihaleler dolayısıyla tanıdığını, kamuoyunda yer aldığı gibi Karaaslan'ın kendisinin danışmanı olmadığını savundu.

Davanın sanıklarından Çerçioğlu hakkında zorla getirilme kararı verilen 14 Mayıs'taki duruşma, 19 Eylül'e ertelenmişti.

- İddianame

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, bu davadan da tutuklu FETÖ sanığı Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

