Öztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

ANKARA (DHA) - Zuchex Fuarı’nı değerlendiren İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Uluslararası pazarlarda karşılaştığımız siyasi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmaya, firmalarımıza yeni pazarlar açmaya devam ediyoruz" dedi.

13-16 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP'ta gerçekleştirilen Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarında, yerli ve yabancı 550 katılımcı firma 11 salonda 120 bin metrekare alanda ürünlerini sergiledi. 100’e yakın ülkeden 29 bin ziyaretçi fuara katıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti programı kapsamında Bahreyn, Kosova, Karadağ, Malezya ve Yunanistan’dan firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, 2018 Ocak - Ağustos döneminde sektör ihracatının bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 9,25 artarak 2,98 milyar dolar olarak gerçekleştiği söyledi. Öztiryaki, Ağustos ayında mutfak ihracatının bu yıla has bir neden olan 9 günlük bayram tatili nedeni ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 azaldığını fakat istatistiklerin Eylül ayında durumun fazlasıyla telafi edileceğini gösterdiğini söyledi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe 2017 yılını yüzde 13.9'luk artışla 6.9 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını kaydeden Öztiryaki, 2018 Ocak

