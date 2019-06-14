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Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Milletvekili Öztürk, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırması istediklerini söyledi.
TBMM Genel Kurulunda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk “Eynesil ilçemizde Rabia Naz Kızımızın şüpheli ölümü olayıyla ilgili her şeyin aydınlatılmasını en çok Giresunlular ve Giresun Milletvekilleri olarak bizler istiyoruz. Olayın bir an önce aydınlatılması, kamu vicdanının tatmin olacak şekilde araştırılması yargının görevidir. Yargının görevi, maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken mağdurun ya da şüphelinin sıfatına makamına bakmaz. Kim olursa olsun sonuna kadar gidilmesi bu olayın sonuna kadar araştırılması en büyük arzumuzdur. Zaten savcılık soruşturması devam etmekte, soruşturmanın etkin yapılmadığı iddiaları da Adalet Bakanlığı HSK ve İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından ayrıca soruşturulmaktadır. Bu olayla ve ülkemizde diğer şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis Araştırılmasını bir grup AK Parti milletvekilleri olarak istedik. Meclis gündemine göre Genel Kurula sunacağımızı, ayrıca dileğimiz, tüm parti gruplarının bir araya gelerek Meclis Araştırma Komisyonunu birlikte kurmasının çok daha iyi olabileceğini ifade eder, kamuoyuna saygıyla sunarım“ dedi.

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