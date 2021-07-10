HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Özür dilerim' yazılı pastayla yargılanmaktan kurtuldu

'Özür dilerim' yazılı pastayla yargılanmaktan kurtuldu

10.07.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, ana sınıfı öğretmeni B.Ö.'yü tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.B., uzlaşmayı kabul eden sevgilisinin okuluna, 25 öğrenciye yetecek büyüklükte 'Özür dilerim' yazılı pasta gönderip, yargılanmaktan kurtuldu.

'Özür dilerim' yazılı pastayla yargılanmaktan kurtuldu

Başkentte anaokulunda görev yapan öğretmen B.Ö., geçen yıl sevgilisi A.B. ile tartıştı. A.B., tartışma sırasında sevgilisini tehdit etti ve hakarette bulundu. Ana sınıfı öğretmeni B.Ö. de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, A.B. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamaların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı B.Ö. ve A.B. ile görüştü. B.Ö., sevgilisinin çalıştığı okula, öğrenci sayısı büyüklüğünde 'Özür dilerim' yazılı pasta göndermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. A.B. de bunu kabul ederek, 25 kişilik pasta yaptırdı. A.B. üzerinde kalp şekilleri bulunan, 'Özür dilerim' yazılı pastayı okula göndererek yargılanmaktan kurtuldu ve dava açılmadı.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE DOSYA ÇÖZÜME KAVUŞTU

Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu kapsamında etkin hale getirdiği uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar, uzlaşma teklifini kabul ederse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor. Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı, haziran ayı itibarıyla 1 milyon bin 358'e ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı, yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar, suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlıca telafi ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Saldırı girişiminde etkisiz hale getirildilerSaldırı girişiminde etkisiz hale getirildiler
Anahtar Kelimeler:
pasta tarifi Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.