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  4. Pablo Escobar’ın evinin duvarında 14 milyon pound nakit para bulundu

Pablo Escobar’ın evinin duvarında 14 milyon pound nakit para bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Pablo Escobar’ın yeğeni, uyuşturucu baronuna ait evlerden birinin bodrum katında plastik torba içinde 14 milyon pound nakit para bulduğunu söyledi.

Pablo Escobar’ın evinin duvarında 14 milyon pound nakit para bulundu

Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar Kolombiya medyasına yaptığı bir açıklamada, Escobar’ın beş yıl yaşadığı Medellin şehrindeki apartman dairesinde para olduğunu ve bunun içine doğduğunu söyledi.

Nicolas Escobar, Pablo Escobar’ın evinde 14 milyon pound nakit para bulduğunu söyledi.
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Pablo Escobar’ın ülke çapında çeşitli mülklere saklanmış milyonları olduğu bildirildi.
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Nicolas Escobar, parayı plastik bir torba içinde buldu.
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Nicolas Escobar, Pablo Escobar’ın saklanmak için kullandığı yerlerde ilk kez para bulmadığını söyleyerek, Escobar’ın ülke geneline dağılmış milyonları olduğunu belirtti.

Nicolas Escobar, Kolombiya televizyonu Red+Noticias’a yaptığı açıklamada paranın yanı sıra bir daktilo, bir uydu telefonu, altından yapılmış bir kalem, bir kamera ve henüz içinde ne olduğu tespit edilmemiş film rulosu bulduğunu söyleyerek “Ne zaman yemek odasında oturup otoparka baksam, oraya giren ve kaybolan bir adam görürdüm. İçerisi, ceset kokusundan 100 kat daha kötü kokuyordu” dedi.

Yeğen Escobar duvarda saklanan banknotların çoğunun çürümüş ve kullanılamaz durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

İddialara göre Pablo Escobar’ın 30 milyon dolarlık net serveti vardı ve uyuşturucu ticareti sayesinde gezegenin en zengin yedinci kişisiydi.

Medellin kartelinin lideri olan Escobar, ABD’deki kokain ticaretinin %80’inden fazlasını kontrol ediyordu. Polis tarafından yıllarca takip edilen Escobar, 1993’te polisle çıkan çatışmada ölmüştü. Ölümünün ardından yayılan söylentilere göre Medellin’de çeşitli mülklere saklanmış milyonlar bulunuyor. 1992’de hapisten kaçan Escobar, büyük serveti sayesinde lüks hayatını sürdürmeye devam etti.

Nicolas Escobar, dairede bir daktilo bulduğunu söyledi.
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Pablo Escobar uyuşturucu ticareti kariyerinin zirvesindeyken, gezegenin en zengin yedinci kişisiydi.
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