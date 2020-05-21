Oğlunun hediye ettiği biletle Picasso tablosu kazandı

Tablonun yeni sahibi 58 yaşındaki Claudia Borgogno, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz. Hayatımda daha önce çekilişlerde hiçbir şey kazanmadım" dedi.

Claudia Borgogno'nun oğlu Lorenzo Naso ise "Bu belki de hayatımın en iyi kararıydı" diye konuştu. Naso, Aralık ayına kendisi ve annesi için birer bilet aldığını söyledi.

Çekiliş, Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapıldı. Amaç, "Care" isimli yardım kuruluşu için para toplamaktı.

Pablo Picasso'nun 1921'de yaptığı "Nature Morte" adlı yağlı boya tablosu için yapılan çekilişin biletlerinin her biri 100 euroya satıldı.

Yardım kuruluşu için 5,1 milyon euro toplandı.

Organizatörler, toplanan bağışın 4,2 milyon eurosunun Madagaskar, Fas ve Kamerun'daki okullarda ve köylerdeki temiz su projelerine harcanacağını açıkladı.

Picasso'nun tablosunu müzayede evine veren milyarder koleksiyoncu David Nahmad'a ise 900 bin euro ödenecek.

Organizatörler, Nahmad'ın 100 bin euroyu yardım kuruluşuna bağışladığını söyledi.

