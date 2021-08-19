PAEM komiser yardımcısı adayı başvuruları başladı mı? Polis akademisi komiser yardımcısı başvuru şartları

Çocukken “Ne olacaksın?” diye sorulan soruya verilen cevapların başında gelen polislik, pek çok kişinin hayalini süslüyor. Bu hayale kavuşmak için canla başla çalışanlar, daha sonra da yükselmek için belli sınavlara giriyor. Bu sınavlardan birisi de PAEM komiser yardımcılığı. Adayların polis akademisinin komiser yardımcısı sınavlarına başvurabilmek için ise bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte o şartlar…

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ADAYI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Komiser yardımcısı olmak için bekleyenlere ilişkin ön başvurular yarın itibarıyla başlayacak. 31 Ağustos’a kadar sürecek olan başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirilecek. Şu an da sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin bir duyuru yapılmadı. Başvuruların bitmesine yakın bu bilgilerin de verileceği tahmin ediliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şartları sağlayan adaylar, yarından itibaren ön başvurularını Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapabilir.

POLİS AKADEMİSİ KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Komiser yardımcılığına başvurmak için gereken bazı şartlar bulunuyor. Bunlardan birincisi, emniyet mensubu olan adayların en az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra yükseköğretim programına denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak da kabul ediliyor.

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak da bir diğer aranan şart.

Ayrıca adayın son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak zorunda.

Bir diğer dikkat edilen husus adayların haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Tüm bu şartları sağlayan emniyet mensupları başvuralarını gerçekleştirebilir. Şartları taşımayanların ise başvuruları dikkate alınmayacak ve sınava da giremeyecekler. Başvurusu kabul edilenler, belirlenecek olan sınav tarihinin ardında, açıklanan sınav yerlerinde sınavlarına girebilecekler. Sınav neticesinde komiser yardımcılığına bin kişi alınacak.



