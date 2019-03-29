HABER

Paha biçilemiyor! Çok tehlikeliler! 41 tanesi yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Endonezya'daki operasyonda ele geçirilen hayvanların değeri 1,5 milyon doları buluyor, dokuz şüpheli gözaltında.

Paha biçilemiyor! Çok tehlikeliler! 41 tanesi yakalandı!

Endonezya'da, kaçak olarak satılmaya çalışılan 41 Komodo ejderi ele geçirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava'da polis, nesli tükenmekte olan ülkenin ulusal hayvanı Komodo ejderinin yasa dışı ticaretini yaptığı belirlenen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Şebekenin, koruma altındaki Komodo ejderlerini Flores Adası'ndan kaçak yollarla aldığını tespit eden emniyet yetkilileri, operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığını, kaçak olan bir şüpheliyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şüphelilerin, Komodo ejderlerini bazı Güneydoğu Asya ülkelerine satmayı amaçladığını kaydeden yetkililer, her bir Komodo ejderinin uluslararası karaborsada 500 milyon rupiaha (35 bin dolara) satıldığı bilgisini paylaştı.

Komodo ejderinin ana vatanı olma özelliği taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Komodo Adası'ndaki Ulusal Komodo Parkı'nda, 2017 rakamlarına göre 3 bin 12 Komodo ejderi bulunuyor.


Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Meğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmışMeğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Komodo ejderi Endonezya kompas Doğu Cava

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Bilim dünyası şaşkın! Meğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

Meğer orada Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...

Papa elini öptürmeyince olay çıkmıştı! Sebebi belli oldu...

Fast Food'un 2 bin yıllık atası bulundu!

Fast Food'un 2 bin yıllık atası bulundu!

ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.