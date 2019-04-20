İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin İzmir'deki 7 olan belediye sayısının 4'e düşmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Gönül işi diyoruz, demek ki bu ilçelerimizde gönüllere giremedik. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız, kendi küslerimizle barışmamız lazım" dedi.

Görevine 17 Nisan'da atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret eden Pakdemirli gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye-Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 4 askere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunan Sürekli'nin hiçbir zaman makam, mevki aramadan hep mücadele etmiş biri olduğunu söyledi.

"Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım, kendi küslerimizle barışmamız lazım" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kendi insanımıza sahip çıkamıyorsak, kendi insanımızla aramız iyi değilse başkalarının ne oyunu ne gönüllerini alabiliriz. Seçimlerle ilgili hem İzmir özelinde hem genel olarak bir yorum yapacak olursak sandıklara sahip çıkmanın önemi tekrar ortaya çıkıyor.