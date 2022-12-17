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  4. Paket serviste 'ambalaj' tarifesi! Eve yemek söylemek lokantada yemekten pahalı oldu: Biri buna 'dur' desin

Paket serviste 'ambalaj' tarifesi! Eve yemek söylemek lokantada yemekten pahalı oldu: Biri buna 'dur' desin

17.12.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek sektöründe artan paket servis maliyetleri esnafı zorlamaya başladı. Kurye maaşı ve yakıt giderlerine yükselen ambalaj fiyatları da eklenince, esnaf da paket servis ücretlerini arttırmak zorunda kaldı. Lokantada 15 TL'ye satılan çorba paket serviste 20 TL'ye, patlıcan musakka ise 35 yerine pakette 45 TL'ye satılıyor. Paket ile restorandaki fiyatlar arasında yüzde 20 fark olduğunu belirtirken, bir lokantacı ise "Gelen zamlar müşteriye yansıyor. Biri buna 'dur' desin" ifadelerini kullandı.

Paket serviste 'ambalaj' tarifesi! Eve yemek söylemek lokantada yemekten pahalı oldu: Biri buna 'dur' desin

Eve yemek söylemek artık lokantada yemek yemekten daha pahalı hale geldi. Ambalaj fiyatlarındaki hızlı artışla, esnaf paket servis ücretlerini arttırmak zorunda kaldı.

EVE SÖYLENİNCE YÜZDE 20 ARTIYOR

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, lokantadaki yemekler eğer paket servisle eve söylenirse ortalama yüzde 20 zamlı oluyor. Lokantada ortalama 35 TL'den satılan bir yemek eve söylediği zaman 45 TL oluyor. Aynı şekilde döner gibi ürünlerde de farklı fiyat uygulanıyor.

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"BİRİ BUNA 'DUR' DESİN"

Fiyat artışlarından yakınan bir lokantacı, "Ayda 45 bin TL sadece ambalaj parası ödüyorum. Dükkan kirasının 2 katı" dedi. Ambalaj fiyatlarıyla başa çıkamadıklarını söyleyen bir başka lokantacı ise, "Plastiğe, ekmeğe zam geldiği zaman mutlaka müşteri ödüyor. İş yerinden bir şey çıkmıyor, olan müşteriden çıkıyor. Birinin buna 'dur' demesi lazım" ifadelerini kullandı.

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BİR KABIN MALİYETİ 2,5 TL

Ortalama bir siyah yemek kabının maliyetinin 2,5 TL'ye yükseldiği kaydedilirken, buna kurye maaşı ve yakıt gideri de eklenince paket servis ücretlerine zammın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

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Ambalaj lokanta

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