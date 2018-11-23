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Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, katıldığı konferansta 'Hz. İsa aslında hiç var olmadığını' söyledi.

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Sputnik'in haberine göre Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü kutlamaları için düzenlenen konferansın açılış toplantısında katılan Han, konuşmasına Hz. Muhammed'i anlatarak başladı ve daha sonra tarih kitaplarının hiçbirinde Hz. İsa'dan bahsedilmediğini söyledi.

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Konuşma videosu internette yayılan Han, eleştirilerin hedefi oldu.

Kullanıcılar konuşmaların şoke edici olduğunu söylerken bazıları da Han'ı 'cahil' olarak nitelendirdi ve İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da da İsa'dan bahsedildiğini belirttiler.

Bazı kullanıcılar ise çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede yapılan bu konuşmanın Hristiyan toplulukları inciteceğini söyledi.

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hz isa Hz. Muhammed Pakistan İmran Han YÖK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dinlerin hepsi rivayetlere dayanıyor! Yaşadığına ilişkin maddi bir kanıt yok!
Adı başında. İnanç. Başkalarının inançlarına saygı göstermeyeler, kendi inançlarının da başkaları tarafınfan sorgulanmasına tahammül gösterebilmelidirler.
Haber doğruysa münafıklığa buyuk bir yenilik katmış.Ayeti inkar ettiği için dini gitmiş.
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