Pakistan Başbakanından Keşmir konusunda telefon diplomasisi

KARAÇİ (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cammu Keşmir'deki son durum hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili olarak Macron ve Abdullah'a telefonda bilgi verdi.

Han, iki lidere Hindistan'ın özel statüyü kaldırmasının "yasa dışı" ve "tek taraflı" olduğunu söyledi.

İmran Han, Macron'la yaptığı görüşmede, Cammu Keşmir halkının, Hindistan'ın uyguladığı sokağa çıkma yasağı sebebiyle büyük çaplı bir tecritle karşı karşıya olduğunu, bölgedeki insan hakları ve güvenlik sorunlarının daha da ağırlaştığını aktardı.

Macron da sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemininin altını çizerek, Fransa'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini iletti.

Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinde oynadığı olumlu rolden dolayı memnuniyetini ileten Macron ile Han, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için işbirliğine devam etme noktasında mutabık kaldı.