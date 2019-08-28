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Pakistan Başbakanından Keşmir konusunda telefon diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Başbakan İmran Han, Keşmir sorunu üzerine Fransa ve Ürdün liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

KARAÇİ (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cammu Keşmir'deki son durum hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili olarak Macron ve Abdullah'a telefonda bilgi verdi.

Han, iki lidere Hindistan'ın özel statüyü kaldırmasının "yasa dışı" ve "tek taraflı" olduğunu söyledi.

İmran Han, Macron'la yaptığı görüşmede, Cammu Keşmir halkının, Hindistan'ın uyguladığı sokağa çıkma yasağı sebebiyle büyük çaplı bir tecritle karşı karşıya olduğunu, bölgedeki insan hakları ve güvenlik sorunlarının daha da ağırlaştığını aktardı.

Macron da sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemininin altını çizerek, Fransa'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini iletti.

Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinde oynadığı olumlu rolden dolayı memnuniyetini ileten Macron ile Han, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için işbirliğine devam etme noktasında mutabık kaldı.

Kral 2. Abdullah da sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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