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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den 29 Ekim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den 29 Ekim kutlaması

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Alvi, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ortak kültür, değer ve tarihe dayalı olduğunu kaydetti.

Alvi, "Çeşitli alanlardaki dostane iş birliğimiz her geçen gün daha da genişliyor. Eminim bu iş birliği halklarımızın çıkarlarına uygun şekilde, bölgemiz ve ülkelerimizin gelişimini, barış ve istikrarını artırarak büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pakistan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

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