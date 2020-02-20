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Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 03:31 | Son Güncelleme

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin hastalanmasına soya tozunun sebep olduğu bildirildi.

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Karaçi kentinde yüzlerce kişinin etkilendiği solunum sistemi şikayetlerine nakliye konteynerlerinden gelen soya tozunun yol açtığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Zafer Mehdi, solunum sistemi şikayetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden kan örnekleri alındığını aktardı.

Mehdi, laboratuvar sonuçlarında 14 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin hastalanmasına soya tozunun yol açtığına dair bulgulara rastlandığı bilgisini paylaştı.

KARAÇİ LİMANI'NDA YAKIN ZAMANDA SOYA TOZU NAKLİYESİ YAPILDI

Soya tozunun, ciddi alerjilere ve solunumla ilgili hastalıklara neden olabildiğine işaret eden Mehdi, Karaçi Limanı'nda yakın zamanda soya tozu nakliyesi yapıldığını ifade etti.

Mehdi, başlangıçta yüzlerce kişinin etkilenmesine kanalizasyonlarda ve ham petrolde oluşan hidrojen sülfürün neden olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu hatırlattı.

Pazar gününden itibaren göz kaşınması, nefes darlığı ve göğüste sıkışma belirtileriyle çok sayıda kişinin hastanelere kaldırılmasının ardından halk, maskelerle dolaşmaya başlamış, kentte okullar tatil edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaçi Pakistan solunum sistemi soya tozu

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