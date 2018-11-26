Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilerek evine gönderilen kadın, tekrar rahatsızlanarak başka bir hastaneye gitti. Burada yapılan incelemelerde kadının ameliyat sırasında tecavüze uğradığı öğrenildi.

8 SAATLİK AMELİYATTA TECAVÜZE UĞRADI

Pakistan'da yaşanan skandal tecavüz olayı ülke gündemini sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle sekiz saat süren ameliyat sonrası aynı gün içinde taburcu edilen kadın evine yollandı. Eve gelen kadın hasta cinsel organında aşırı derecede acı hissedip idrar yolunda kanma olunca kız kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürldü. Hastanede kontrolleri yapılan kadının tecavüze uğradığı anlaşıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pakistan polis yetkililerinde Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın devam ettiğini ve tecavüz olayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise olayı soruşturmaları için üç müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Kadının tecavüze uğradığını hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını ve olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının istediği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

