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Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

Pakistan'da 35 yaşındaki bir kadın, hastanede sekiz saat süren ameliyat sırasında tecavüze uğradı. Polis, ameliyathane servisinde çalışan tüm çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilerek evine gönderilen kadın, tekrar rahatsızlanarak başka bir hastaneye gitti. Burada yapılan incelemelerde kadının ameliyat sırasında tecavüze uğradığı öğrenildi.

8 SAATLİK AMELİYATTA TECAVÜZE UĞRADI

Pakistan'da yaşanan skandal tecavüz olayı ülke gündemini sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle sekiz saat süren ameliyat sonrası aynı gün içinde taburcu edilen kadın evine yollandı. Eve gelen kadın hasta cinsel organında aşırı derecede acı hissedip idrar yolunda kanma olunca kız kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürldü. Hastanede kontrolleri yapılan kadının tecavüze uğradığı anlaşıldı.

pakis

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pakistan polis yetkililerinde Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın devam ettiğini ve tecavüz olayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise olayı soruşturmaları için üç müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Kadının tecavüze uğradığını hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını ve olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının istediği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Pakistan Ameliyathane tecavüz hastanede tecavüz

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yaşanmaz oldu bu ülkede artık nasıl insanımız var ya
kafan iyimi yoksa pakistanlımısın veyahut ülkeni kötülemeye alıştığın için her haberi fırsat mı biliyorsun gerzek ayıp ayıp bu kadar türkiye düşmanı olmayın yazıklar olsun gözünüz kör olmuş türk hainleri
@dostum2561 Pakistan damı yaşıyon birader?
8 saat ameliyat aynı gün evine nasıl gidecek
@sedataydogdu72 sen anlamassın beyinsiz
Hindistan ve Pakistan pislik yatağı zaten dünyaya her türlü pislik bunlardan yayılıyor
@well_01 sizin ülkeniz cok temiz sizler örnek insanlarsiniz
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