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Pakistan'da aslan nakil aracından kaçtı! Paniğe neden oldu

29.08.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu. Halka aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bölgeyi kordon altına alan polis, nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.

Pakistan'da aslan nakil aracından kaçtı! Paniğe neden oldu

Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti. Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi.

BÖLGE KARDON ALTINA ALINDI

Bölgeyi kordon altına alan polis, nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Pakistan aslan

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