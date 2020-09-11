HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da iğrenç olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Pakistan'da iğrenç olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Pakistan'da, çocuklarıyla birlikte yola çıkan genç kadın, arabaya yaklaşan iki kişinin saldırısına uğradı. Kadının cüzdanını, paralarını ve altınlarını gasp eden saldırganlar, daha sonra kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz etti.

Pakistan'da iğrenç olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Pakistan'ın Gujjar Pura şehrinde bir kadın, sabaha karşı aracıyla çocukları ile beraber yolculuk ederken benzini bitti. Kadın yardım için polisi aradı fakat polis kendisine yardım gönderemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine kadın, tekrar arabasına bindi.

TECAVÜZE UĞRADI

Arabaya yaklaşan iki kişi, taşla arabanın camlarını kırıp kadının cüzdanını, paralarını, kolundaki altın bilezikleri ve üç banka kartını gasp ettikten sonra kadını ana yola yakın bir çalılığa götürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz etti. Tecavüzcüler kaçtıktan sonra yoldan geçenlerden yardım isteyen kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayın duyulmasından sonra Pakistan Başbakanı Imran Khan , Twitter hesabından polise tecavüzcülerin bir an önce yakalanması talimatını verdi. Şu ana kadar 12 kişiyi gözaltına alan polis, iki saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet müfettişi Inam Ghani, saldırganların yaşadığı köyü belirlediklerini ve 20 kişilik bir polis ekibinin çalışmaları sonucu 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Ghani, olay ile ilgili tüm somut kanıtların toplandığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Rusya'dan korona aşısı açıklaması: Türkiye ilgi duyan ülkeler arasındaRusya'dan korona aşısı açıklaması: Türkiye ilgi duyan ülkeler arasında
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış
İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış
Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkeler arasında
Rusya'dan korona aşısı açıklaması: Türkiye ilgi duyan ülkeler arasında
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’
YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.