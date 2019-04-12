Pakistan'da pazar yerinde patlama!

Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. (AA)

