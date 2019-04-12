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Pakistan'da pazar yerinde patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir açık hava pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da pazar yerinde patlama!

Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pazar patlama

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