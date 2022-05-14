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Pakistan'da termometreler 51 dereceyi gösterdi: 3 kişi öldü

14.05.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da aşırı sıcaklar can aldı. Ülkenin Sindh eyaletinde en az üç çocuğun aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan'da termometreler 51 dereceyi gösterdi: 3 kişi öldü

Pakistan'ın bazı bölgelerinde termometreler 51 santigrat dereceyi gösterirken aşırı sıcaklıklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, güneydeki Sindh ve kuzeydoğudaki Pencap eyaletleri kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler oldu. Sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha devam etmesi öngörülüyor.

TERMOMETRELER 51 DERECEYİ GÖSTERDİ

Jacobabad'da kaydedilen 51 derece, bu yıl kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Televizyon kanalı 92 News, bugün Sindh eyaletinin Kaccho bölgesinde şiddetli sıcaklık nedeniyle en az üç çocuğun öldüğünü, Larkana'da ise sıcaklıkların 50 derece olarak kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havanın su rezervleri, mahsuller, sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkilediği konusunda çiftçiler uyarıldı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen Güney Asya ülkeleri, 2015'ten bu yana şiddetli sıcaklarla yüzleşiyor. (AA)

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Pakistan
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