Pakistan parlamentosunda Şahbaz Şerif'in tutukluluğu görüşüldü

Pakistan Federal Parlamentosu (NA), acil çağrıyla yapılan toplantıda, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in tutuklanmasını görüştü.

Toplantıya tutuklu bulunan Şerif ve muhalefet partilerinin liderleri katılırken, Başbakan İmran Han katılmadı.

Kendisiyle ilgili toplantıda konuşan Şerif, "Ülke tarihinde ilk kez bir ana muhalefet lideri, hakkında delil olmadan tutuklanıyor. Bu kararı veren Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kirli bir ittifak içindedir. NAB ve PTI, seçim sürecinde de PML-N'ye karşı birlikte çalıştı. 25 Temmuz seçimleri öncesi parti üyelerimiz ve adaylarımız gözaltına alındı. Ben de ara seçimler öncesi tutuklandım." dedi.

NAB tarafından eski Başbakan olan kardeşi Navaz Şerif'e verilen hapis kararının yüksek mahkemede bozulmasına da değinen Şerif, yolsuzluk iddialarının ispatlanamadığını söyledi.

Kendisiyle ilgili yolsuzluk iddialarından da söz eden Şerif, "Çocuklarım ve benim Türkiye ve Çin'de ev ve yatırımlarım olduğu söyleniyor. Bununla ilgili NAB'ye kanıtları sordum ancak gösteremediler. İspatlanırsa özür dileyeceğim. Kanıtlanırsa bu meclisin bir üyesi olmayı hak etmiyorum demektir. Ama bunu ispatlayamayanlar sadece beni değil en yakın dostlarımız Türkiye ve Çin'i de suçlamış oluyorlar." diye konuştu.