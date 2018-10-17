Pakistan parlamentosunda Şahbaz Şerif'in tutukluluğu görüşüldü

Pakistan Federal Parlamentosu (NA), acil çağrıyla yapılan toplantıda, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in tutuklanmasını görüştü.
Toplantıya tutuklu bulunan Şerif ve muhalefet partilerinin liderleri katılırken, Başbakan İmran Han katılmadı.
Kendisiyle ilgili toplantıda konuşan Şerif, "Ülke tarihinde ilk kez bir ana muhalefet lideri, hakkında delil olmadan tutuklanıyor. Bu kararı veren Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kirli bir ittifak içindedir. NAB ve PTI, seçim sürecinde de PML-N'ye karşı birlikte çalıştı. 25 Temmuz seçimleri öncesi parti üyelerimiz ve adaylarımız gözaltına alındı. Ben de ara seçimler öncesi tutuklandım." dedi.
NAB tarafından eski Başbakan olan kardeşi Navaz Şerif'e verilen hapis kararının yüksek mahkemede bozulmasına da değinen Şerif, yolsuzluk iddialarının ispatlanamadığını söyledi.
Kendisiyle ilgili yolsuzluk iddialarından da söz eden Şerif, "Çocuklarım ve benim Türkiye ve Çin'de ev ve yatırımlarım olduğu söyleniyor. Bununla ilgili NAB'ye kanıtları sordum ancak gösteremediler. İspatlanırsa özür dileyeceğim. Kanıtlanırsa bu meclisin bir üyesi olmayı hak etmiyorum demektir. Ama bunu ispatlayamayanlar sadece beni değil en yakın dostlarımız Türkiye ve Çin'i de suçlamış oluyorlar." diye konuştu.
Şerif, Türkiye ve Çin'de mal varlığı olduğu iddialarının ilk olarak PTI üyelerince, seçim sürecinde ortaya atıldığını söyledi.
- NAB hükümetten emir almaz
Şerif'in konuşmasının ardından söz alan Adalet Bakanı Faruk Nasim, yargıya intikal etmiş konuların parlamentoda tartışılamayacağını vurguladı.
Şerif'in "Hükümet ve NAB arasında kirli ittifak var." sözlerine de cevap veren Nasim, "NAB'nin bağımsız bir kurum olarak gözaltına alma yetkisi vardır. Bunu yapmak için hükümetten emir almaz." dedi.
Nasim'in ardından konuşan meclisteki 3. büyük parti olan Pakistan Halk Partisi (PPP) milletvekili Hurşid Şah, "Tarihimizde ilk kez yaşanan bu olayın doğuracağı felaketten korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Şah, konunun araştırılması için mecliste komisyon kurulmasını teklif etti.
Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Hükümetimizin NAB ile bir kirli ittifak içinde olduğu söyleniyor ama biz NAB'ye hiç yargıç atamadık. Şu anki yargıçlar atandığında iktidarda Navaz Şerif, muhalefette de Hurşid Şah vardı." diye konuştu.
Parlamentodaki toplantı talebi, Şerif'in lideri olduğu PML-N'den geldi.
Toplantının ardından Şerif, parlamenterlere ayrılan lojmanlara götürüldü. Parlamento toplantısı için tutuklu bulunduğu Lahor'daki hapishaneden iki gün izin verilen Şerif'in yarın da meclise gitmesi bekleniyor.
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