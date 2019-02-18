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Pakistan Yeni Delhi Büyükelçisini geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Pakistan Yeni Delhi Büyükelçisini geri çağırdı

Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçinin bu sabah Hindistan'dan ayrıldığını kaydetti.

Faysal, "Hindistan'daki büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdık. Kendisi bu sabah Yeni Delhi'den ayrıldı." ifadesini kullandı.

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal Pakistan Hindistan ilişkileri Yeni Delhi

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