Pakistan'a terörün finansmanını kesmesi için şubata kadar süre

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), terör finansmanının önlenmesi ve kara para aklanmasıyla mücadelesini yetersiz bulduğu Pakistan'a gerekli önlemleri alması için şubata kadar zaman verdi.

FATF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın gerekli önlemleri almakta ciddiyet gösterdiği ama "terör finansmanı ve kara para aklanmasını hala kesemediği" gerekçesiyle gri listede tutulmaya devam edileceği bildirildi.

Pakistan'a eylem planını yerine getirmesi için zaman tanınacağı belirtilen açıklamada, "FATF, Pakistan'a eylem planını yerine getirebilmesi için Şubat 2020'ye kadar süre tanımıştır. Bir sonraki genel kurulda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, FATF harekete geçecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın gösterdiği ilerlemeye ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Haziran 2018'den beri Pakistan, kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik FATF Asya Pasifik Grubunun kararlarının uygulanmasına yönelik üst düzey siyasi taahhütte bulundu. Pakistan son dönemde bu kararların uygulanması noktasında gelişme kaydetmiştir."