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Pakistan’da 5.4 şiddetinde deprem

14.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Pakistan’nın Ketta kentinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Pakistan’nın Ketta kentinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Pakistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin Ketta’nın kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Pishin, Harnai kentlerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı olup olmadığına yönelik bir bilgi paylaşılmadı. Pakistan Afet Yönetim yetkilileri ilçelerde ve semtlerde herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı. Pakistanlıların sarsıntının etkisiyle sokaklara çıktığı belirtildi.

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