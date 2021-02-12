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Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

12.02.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pakistan’da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tacikistan’ın Murghab kenti olan deprem, Pakistan’ın İslamabad, Peşaver, Rawalpindi, Mardan, Kuzey Veziristan, Swat, Multan, Sargodha, Faysalabad ve Lahor kentlerinde hissedildi.
Sismoloji Merkezi, depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin artçı sarsıntıları beklendiği için halka dikkatli olmaları tavsiye edilirken, deprem nedeniyle panik olan insanlar sokaklara döküldü.
Öte yandan depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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