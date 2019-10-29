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Pakistan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

Pakistan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, aralarında Enerji ve Petrol Bakanı Ömer Eyüp Han, Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Şefkat Mahmud ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan’ın bulunduğu Pakistanlı 8 bakan, yabancı devlet temsilcileri, askeri erkan ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaşan Büyükelçi Yurdakul, “Son üç yıldır Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medyadan takipçilerime Türkiye’yle ilgili düşüncelerini soruyorum ama bu sene Muhammed Ali Cinnah’ın şu sözünü hatırlatmak istiyorum; Dünya üzerinde Türkiye-Pakistan dostluğunu bozabilecek hiçbir güç yoktur.” dedi.

Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Han da Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Türkiye’yle ortak tarih, dini değerler, kalp ve düşünceleri paylaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş milletleri arasında yer almak için benzer heyecana sahibiz. Türkiye’nin bu yolda yaptıklarından Pakistan olarak gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan’ın ekonomik alanda sahip olduğu potansiyele değinen Han, “Pakistan’da yatırım yapmak isteyenler için çok uygun bir ortam var. Şu an Türkiye ve Pakistan’a yatırım yapmak için ideal bir zaman. Ülkelerimiz gelişmiş, güvenli ve iş yapmanın kolay olduğu ülkeler. Türkiye, Avrupa’ya açılan, Pakistan ise Asya ve Afrika’ya açılan bir kapıdır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk ve Pakistan yemekleri ikram edilirken, Türk müzikleri dinletildi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı Pakistan

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