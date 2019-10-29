Pakistan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, aralarında Enerji ve Petrol Bakanı Ömer Eyüp Han, Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Şefkat Mahmud ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan’ın bulunduğu Pakistanlı 8 bakan, yabancı devlet temsilcileri, askeri erkan ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaşan Büyükelçi Yurdakul, “Son üç yıldır Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medyadan takipçilerime Türkiye’yle ilgili düşüncelerini soruyorum ama bu sene Muhammed Ali Cinnah’ın şu sözünü hatırlatmak istiyorum; Dünya üzerinde Türkiye-Pakistan dostluğunu bozabilecek hiçbir güç yoktur.” dedi.

Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Han da Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Türkiye’yle ortak tarih, dini değerler, kalp ve düşünceleri paylaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş milletleri arasında yer almak için benzer heyecana sahibiz. Türkiye’nin bu yolda yaptıklarından Pakistan olarak gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.