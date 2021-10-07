HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da deprem: 20 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da deprem: 20 kişi hayatını kaybetti

07.10.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından BBC'ye bilgi veren yetkililer, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Pakistan'da deprem: 20 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından BBC'ye bilgi veren yetkililer, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Perşembe gününün ilk saatlerinde meydana gelen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini aktardı.

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Bu, yeryüzüne görece yakın bir deprem olduğu için derinde gerçekleşen aynı büyüklükteki depremlere göre daha fazla yıkıma yol açma potansiyeli taşıyor.

BBC Urdu Servisi'ne konuşan yetkililer, en az 150 kişinin yaralandığını, hastanelere kaldırılanlar arasında durumu ağır kişiler de olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Map: Balochistan ProvinceReuters'ın aktardığına göre elektrik kesintisi nedeniyle bazı sağlık çalışanları, sedyede yatan kişilere cep telefonu ışıklarıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

Ajansa konuşan bir yetkili 100'den fazla kerpiç evin çöktüğünü, çok sayıda evin hasar aldığını, yüzlerce kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Belucistan'ın başkenti Ketta'da çok sayıda kişinin evlerini terk ederek sokaklarda beklediği görülüyor.

https://twitter.com/MalikAliiRaza/status/1445954670032195584

Yetkililer hasarın büyük bir kısmının Harnai ilçesinde yoğunlaştığını aktarıyor.

Çok sayıda kömür madeninin bulunduğu ilçedeki madenlerin de deprem nedeniyle çökmüş olmasından endişeleniliyor.

BBC'ye konuşan Belucistan İçişleri Bakanı Ziyaullah Langu, bölgeye çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Beyaz Saray tarih verdi! Biden ve Şi bir araya gelecekBeyaz Saray tarih verdi! Biden ve Şi bir araya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.