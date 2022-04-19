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Pakistan'da dine hakaret ettiği söylentisiyle fabrika müdürünü linç etmekten suçlu bulunan 6 kişiye idam cezası

19.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Priyantha Diyawadanage adlı 48 yaşındaki fabrika müdürü, Aralık ayında üzerinde Muhammed Peygamber'in adının bulunduğu bir posteri kaldırdığı söylentileri üzerine kalabalık tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılmış ve dövülerek öldürülmüştü. Diyawadanage'nin cesedi daha sonra ateşe verilmiş, bazı kişilerin cesetle selfie çektiği görülmüştü.

Pakistan'da dine hakaret ettiği söylentisiyle fabrika müdürünü linç etmekten suçlu bulunan 6 kişiye idam cezası

Pakistan'da dine hakaret ettiği iddiasıyla Sri Lankalı bir fabrika müdürünü linç etmekten suçlu bulunan 6 kişi idam, 9 kişi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

48 yaşındaki Priyantha Diyawadanage, Aralık ayında üzerinde Muhammed Peygamber'in adının bulunduğu bir posteri kaldırdığı söylentileri üzerine kalabalık tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılmış ve dövülerek öldürülmüştü.

Diyawadanage'nin cesedi daha sonra ateşe verilmiş, bazı kişilerin cesetle selfie çektiği görülmüştü.

Dava toplam 88 kişi hüküm giydi. İdam ve müebbet alanların dışındakiler 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Dönemin başbakanı İmran Han, Sialkot kentinde meydana gelen olayı "utanç günü" diye nitelemişti.

Eşi Nilushi Dissanayaka, Diyawadanage'nin linç görüntülerini internette izlediğini söylemiş ve "Çok acımasızlardı" demişti.

Priyantha Diyawadanage'nin öldürülmesi Pakistan ve Sri Lanka'da protesto edildi.

Linç nasıl başladı?

Olay, Diyawadanage'nin posterleri yırttığı söylentileri üzerine başladı. İş arkadaşını kurtarmak için olay yerine gelen bir kişi Diyawadanage'nin binada temizlik yapılacağı için posterleri kaldırdığını söyledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı linç olayı ülkeyi sarsmıştı. Olayın ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Pakistan'da "İslam'a hakaretten" suçlu bulunan kişiler idamla cezalandırılabiliyor.

Dine hakaret yasaları, dini toplantılara yönelik tacizler, mezarlıklara saldırı, dini inançlara hakaret ve ibadet yerleri ve kutsal kabul edilen nesnelere zarar vermeye yönelik suçları düzenliyor.

Bu kapsamda dini kişiliklere yönelik hakaret de suç sayılıyor. 1982'de kasıtlı olarak Kuran'ın nüshanalarına zarar vermek de bu kapsama alındı.

1986'da yapılan düzenlemeyle Muhammed Peygamber'e yönelik hakaretin idam ya da müebbetle cezalandırılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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