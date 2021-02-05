Pakistan’da Keşmir yürüyüşüne bombalı saldırı: 16 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombası saldırı gerçekleştirildi. Sibi polisinden Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2’si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4’ünün sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine ulaşan bomba imha ekibinin incelemeleri sürüyor.



