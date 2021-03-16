Pakistan’da kömür madeninde patlama: 7 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye ulaşan sivil savunma ekipleri, 17 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu madendeki işçilerin cenazeleri çıkarıldı.

Belucistan Maden Ocaklarından Sorumlu Shafqat Fayyaz, patlama sonucu maden ocağının büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi.

