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Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

15.03.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Orangi kasabasındaki işlek bir caddede bomba yüklü motosiklet patladı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Orangi kasabasındaki işlek bir caddede bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği nokta güvenlik çemberine alındı.
Polis Başmüfettişi Suhai Aziz yaptığı açıklamada, saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bomba ile düzenlendiğini ve saldırıda güvenlik güçlerinin hedef alındığını belirtti. Aziz, patlamada güvenlik güçlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü güvenlik gücü toplam 12 kişinin yaralandığını ifade etti.
Patlama anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

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