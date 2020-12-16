Pakistan'da tecavüz suçluları kısırlaştırılacak

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Lahor'da Eylül'de yolda benzini biten bir kadının, iki çocuğunun önünde toplu tecavüze uğramasından sonra başlayan protestoların ardından, tecavüzden suçlu bulunanların kısırlaştırılmasını da öngören bir kararname çıkardı.

Kararname, tecavüz davalarını en geç dört ayda sonuçlandıracak özel mahkemelerin kurulmasını, tecavüzden hüküm giymiş kişiler için bir ulusal veri tabanı oluşturulmasını ve mağdurların kimliklerinin korunmasını da içeriyor.

Eylül'deki olayda Lahor Polis Müdürü'nün ertesi gün tecavüze uğrayan kadının da suçlu olduğunu ima eden açıklaması ülkede infial yaratmış, tecavüzcülerin meydanlarda asılması önerisi gündeme gelmişti.

MEYDANLARDA KİMYASAL HADIM

Ancak Başbakan İmran Han, Pakistan'ın Avrupa Birliği'yle imtiyazlı ticari ortak statüsünü kaybedebileceğini belirterek bunun yerine ağır vakalarda saldırganların kısırlaştırılmasını önermişti.

Cumhurbaşkanı Alvi'nin imzaladığı kararname, Bakanlar Kurulu'nun geçen ay kabul ettiği yasa tasarısını temel alıyor.

Hükümetin, Alvi'nin imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeleri dört ay içinde parlamentoya getirmesi gerekiyor.