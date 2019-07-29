Pakistan'da yağışlar 11 can aldı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel, yıldırım, elektrik hatlarındaki hasar ve çökmeler nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Sindh'in başkenti Karaçi'de gün boyu devam eden muson yağmurları nedeniyle kentte ve çevre illerde afet uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintisi, sel ve çöküntülerin yaşandığı kentte elektrik hatları da hasar gördü. Özellikle elektrik kaçağı yüzünden üçü 10 yaşından küçük olmak üzere 8 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi.

Karaçi'nin dışında yer alan Matli bölgesinde ise biri 16 diğeri 12 yaşında iki kardeş, yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybederken bir çocuk da ağır yaralandı.

Yoğun yağış, bazı evlerin de çatılarının çökmesine sebep oldu. Çatı çökmesi nedeniyle de bir kişi hayatını kaybetti.

- Elektrik kesintileri 20 saati buldu

Cumartesi gecesi başlayan yağışların ardından eyaletin bazı bölgelerinde ve Karaçi'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Kesintiler özellikle Karaçi'nin dış mahallelerinde ve bazı şehirlerde 20 saati buldu.

Pakistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yarın da devam edeceğini, sel, yıldırım düşmesi ve fırtına yaşanabileceğini açıkladı.

Sindh Eyaleti Eğitim Bakanlığı, eyaletin güneyindeki tüm okullarda eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini duyururken Karaçi emniyeti de kurtarma çalışmaları ile güvenlik önlemleri konusunda alarma geçti.

