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Pakistan'daki maden kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Çökme sonucu madende mahsur kalan 11 işçiden 2'si 40 saat sonra kurtarılırken, 8'inin cesedine ulaşıldı

Pakistan'daki maden kazasında, ocakta mahsur kalan 11 işçiden 2'si 40 saat sonra kurtarıldı, 8 işçinin ise cesedine ulaşıldı.

Belucistan eyaletinin Degari bölgesindeki kömür madeninde pazar günü meydana gelen çökmenin ardından 11 işçi mahsur kaldı.

Eyalet Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü İmran Han Zarkun'un verdiği bilgiye göre, dün gece bir, bugün yürütülen çalışmalarda ise 2 işçi kurtarıldı.

Faciadan 40 saat sonra kurtarılan 2 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Zarkun, 8 işçinin de cesedine ulaşıldığını ifade etti.

- Her yıl birçok maden kazası gerçekleşiyor

Belucistan Madencilik Bakanı Şefkat Feyyaz, dün yaptığı açıklamada, madende zehirli gaz biriktiğini söylemişti.

Zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Belucistan'da çalışma koşulları nedeniyle her yıl birçok maden kazası gerçekleşiyor. Eyalette ayrıca kaçak maden faaliyetleri de yürütülüyor.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonunun verilerine göre, ülkede her yıl 100-200 işçi, çalışma şartları ve iş güvenliği kaynaklı nedenlerle hayatını kaybediyor.

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Belucistan Eyaleti kömür madeni kazası maden işçileri Pakistan

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