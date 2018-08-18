Pakistan'dan Türkiye'ye Türk lirası desteği

Pakistan'da Türkiye'ye destek için toplanan grup, Pakistanlılara Türk lirası alma ve Türkiye'ye destek verme çağrısında bulundu.

Pakistan Cemaat-i İslami (JI) ve Azad Cammu Keşmir Tüm Partiler Koordinasyon Konseyi'nin çağrısıyla İslamabad'daki Gazeteciler Cemiyeti önünde toplananlar, Türkiye lehinde sloganlar attı.

JI önde gelenlerinden Asıf Lokman Gazi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı ve agresif bir tutumla Türkiye'ye yaptırım kararı aldığını belirterek "Her ülkenin kendi yasaları doğrultusunda idare edilme ve ticaret yapma hakkı vardır. Bunun aksini uygulatmaya çalışmak, iç işlerine karışmak, darbe planlamak ve problemler çıkartmak savaş çıkarmaya çalışmak gibidir." dedi.

Trump yönetiminin ticaret savaşları başlattığını ve gereksiz savaşlara girdiğini söyleyen Gazi, uygulanan ticari yaptırımların Amerikan halkına da zarar verdiğini belirterek kararların ABD'de de kınanması gerektiğini söyledi.

Dünyada Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ticari kısıtlamaların olmaması, modern dünyada özgür ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Gazi, sözlerini şöyle sürdürdü: